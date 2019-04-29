Немецкая оппозиция в Бундестаге предложит Меркель новую инициативу по Украине

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Для урегулирования конфликта на Донбассе фракция свободных демократов в Бундестаге планирует внести новую инициативу. Они надеются получить поддержку для нее и со стороны партий правительственной коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Bild.

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) планирует внести в Бундестаг проект новой инициативы по решению конфликта в Донбассе.

По данным журналистов Bild, новая инициатива называется "Мир в Украине требует нового импульса". Документ содержит 12 пунктов и получил поддержку всех членов фракции СвДП, которая находится в оппозиции к правительству, которое сформировали консерваторы и социал-демократы.

Ожидается, что инициативу внесут на рассмотрение Бундестага через одну пленарную неделю. По словам автора проекта инициативы Ренаты Альт (Renata Alt), избрание президентом Украины Владимира Зеленского и членство Германии в Совете Безопасности ООН являются главными факторами для того, чтобы дать мирным переговорам вокруг Донбасса "новый толчок".

Свободные демократы считают, что Бундестаг вместе с фракцией СвДП должен требовать от правительство ФРГ разработать к минским договоренностям дополнительный план действий с обязательными сроками, отмечается в инициативе. Кроме того, этот дополнительный план действий должен также содержать стимулы, которые поощряли бы к исполнению, и конкретные последствия в случае его несоблюдения. Как России, так и Украины нужно воплощать в жизнь сделанные в минских соглашениях обещания, говорят в СвДП.

Кроме того, правительство ФРГ внутри ЕС продвигать "новый или дополнительный гражданско-полицейский компонент миссии ООН". Он в первую очередь должен взять на себя суверенные полномочия в сотрудничестве с местными украинскими органами безопасности. По имеющимся на сегодня наблюдательным и другим миссям при участии ЕС, например EUAM (миссия ЕС для реформы украинского сектора безопасности), то их следует значительно расширить, отмечается в инициативе.

Также правительству ФРГ стоило бы разработать и представить на рассмотрение Совета Безопасности ООН новый план мирного урегулирования на Донбассе. Среди прочего этот план мирного урегулирования предусматривать вывод войск из Донбасса, а также замену и роспуск "правительств" самопровозглашенных "народных республик" в Донецке и Луганске. Кроме того, сам план также должен содержать пункт о введении на этих территориях гражданской переходной администрации под эгидой ООН с четко прописанным мандатом. Именно эта администрация также подготовить регион к проведению свободных и независимых выборов.

"Теперь правительство ФРГ должно действовать решительно и в дальнейшем всячески и активно поддерживать Украину. Одной только поддержки на словах со стороны канцлера ФРГ мало. Если правительство ФРГ действительно имеет серьезные намерения в этом плане, то ему следует признать политические реалии и воспринять наш дополнительный план действий как путь из нынешнего тупика ", - сказала Рената Альт в разговоре с журналистами Bild.

Хотя партии правительственной коалиции в ФРГ редко голосуют по инициативе оппозиции, Рената Альт заверила, что во время дебатов в Бундестаге будет пытаться заручиться поддержкой консерваторов и социал-демократов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко промолчал, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически "кинула" его в вопросе Северного потока-2. Такое мнение в комментарии УНН высказал немецкий журналист Борис Райтшустер, комментируя развитие сотрудничества между странами после прихода к власти победителя президентских выборов в Украине.