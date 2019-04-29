Норвежские рыбаки обнаружили кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Норвегии, в районе Финнмарк, местные рыбаки обнаружили кита белуху с видеокамерой GoPro с надписью "оборудование Санкт-Петербурга". Об этом сообщил телеканал NRK, передает УНН со ссылкой на Дождь.

Рыбак Джоар Хестия рассказал, что 25 апреля, когда он рыбачил у острова Ингой вместе с отцом и братом, к их лодке подплыла белуха. Хестия и другие на лодке впервые увидели кита в четверг, но пообщавшись с другими рыбаками, оказалось, что те видели его в том же районе ранее на этой неделе.

На билухе был ремень и прикрепленной видеокамерой GoPro. Ремень был очень туго затянут, и его удалось снять с кита только на следующий день. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.

Ученые предположили, что белуха могла "сбежать" из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов следующим образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России.

"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", - сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардс. Он добавил, что разговаривал с несколькими российскими учеными, и они сказали, что белуха могла принадлежать российскому флоту в Мурманске.

Как сообщал УНН, НАТО готовится к российскому вторжению в Норвегию.