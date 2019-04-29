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Гуайдо заявил, что "диктатура" помешала ему провести митинг

Гуайдо заявил, что "диктатура" помешала ему провести митинг

Хуан Гуайдо

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отменил митинг в западной Венесуэле из-за того, что его не пропустила "диктатура". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Сегодня у нас была запланирована встреча, мы собирались охватить улице Лары, которые заполнялись с конца до конца", - сказал Гуайдо в голосовой записи, отправленной его пресс-службой.

Он сказал, что перенесет мероприятие на следующие выходные, и призвал сторонников объединиться в среду.

"Сегодня диктатура заблокировала путь, диктатура не позволила нам прибыть в Баркисимето, но это не помешает нам видеть друг друга", - заявил Гуайдо.

В то же время лидер оппозиции не предоставил дополнительную информацию о том, кто его заблокировал или где произошел инцидент. Министерство информации Венесуэлы, которое обрабатывает запросы средств массовой информации для правительства, не прокомментировало инцидент.

Напомним, спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуайдо в рамках так называемой операции "Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации" в Венесуэле и отстранение президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая на "самый многочисленный марш" в истории республики.

Источник: УНН
Теги: оппозиция, Венесуэла
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