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Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи

Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Al-Jazeera.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной.

Информацию об успехах сил правительства подтвердил катарский телеканал Al-Jazeera. Подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.

Напомним, авиаудар беспилотника был нанесен в субботу вечером по Триполи.

Источник: УНН
Теги: война, Ливия
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