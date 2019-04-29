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На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая у границы с Таджикистаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.

Зарегистрированы подземные толчки в 08:23 по местному времени (03:23 по киевскому времени).

Эпицентр колебаний находился в 190 км западнее города Кашгар (Каши). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Напомним, в воскресенье, по данным Японского метеорологического агентства, в северной префектуре Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

Источник: УНН
Теги: Китай, землетрясение
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