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Правительство Ливии распорядилось арестовать более 60 полевых командиров Хафтара

Правительство Ливии распорядилось арестовать более 60 полевых командиров Хафтара

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель ливийского правительства национального единства Фаиз Сарадж дал распоряжение военной прокуратуре страны арестовать 64 полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, разыскиваемых - два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛНА. Ранее правительство Ливии распорядился арестовать самого Хафтара.

Напомним, в пригородах Триполи идут бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армии фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города.

Источник: УНН
Теги: война, Ливия
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