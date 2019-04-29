В Саудовской Аравии пытали и казнили парня за сообщение WhatsApp

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Абдулкарим аль-Хаваджи, которому исполнился 21 год, был обезглавлен перед толпой после того, как его обвинили в "терроризме" за то, что он отправил сообщение о протесте, когда ему было всего 16 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.

Как отмечает издание, аль-Хаваджи был мусульманином-шиитом - группой, которую часто называют еретиками и преследуют в Саудовской Аравии, где доминируют сунниты (суннитское направление ислама является государственной религией страны - ред), - и, как сообщает издание, был подвергнут пыткам при помощи электрических кабелей, что и заставило юношу признаться.

Другого казненного, Муниру аль-Адаму, было всего 23 года, когда его арестовали в 2012 году, и, как сообщается, его ноги были так сильно избиты, что ему пришлось несколько дней ползать на руках и коленях.

Правозащитная благотворительная организация Reprieve сообщает, что официальное пресс-агентство режима объявило о 37 смертельных случаях на прошлой неделе, 23 апреля.

Большинство из них были осуждены в Специализированном уголовном суде (SCC), на секретном антитеррористическом трибунале Королевства, и, как утверждается, по меньшей мере трое из казненных были несовершеннолетними во время их предполагаемых преступлений.

Согласно международному праву незаконно применять смертную казнь к людям, которые совершают преступления, когда им еще нет 18.

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"Сегодняшние массовые казни - это страшная демонстрация жестокой пренебрежения властями Саудовской Аравии к человеческой жизни", - сказала Линн Маалуф, директор по исследованиям Ближнего Востока в Amnesty International.

Лондонская Амнистия заявила, что 11 жертв режима, были осуждены за шпионаж в пользу главного противника королевства, шиитско-мусульманского Ирана. Приговором для них стала смертная казнь в 2016 году.

"Это еще один ужасный знак, демонстрирующий то, как смертная казнь используется в качестве политического инструмента для подавления инакомыслия внутри шиитского меньшинства страны", - добавила она.

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Другой жертвой или убийством был Муджаба аль-Суикат, которому было всего 17 лет, когда он был арестован за участие в антиправительственном протесте.

"Подросток планировал начать новую жизнь в США, изучая английский язык и финансы в Университете Западного Мичигана. Но его жестоко избили, в том числе, били по ступням ног, прежде чем он "признался" в преступлениях против государства, в том, что организации по защите прав человека назвали пытками и "фиктивным судом", - говорится в издании.

Муджаба был также обезглавлен на этой неделе, несмотря на протесты университета и настойчивость, что он как студент подавал "большие надежды".

Заместитель генерального директора Reprieve Гарриет Маккаллох сказала: "Многие вещи могут быть использованы для оправданием смертного приговора в Саудовской Аравии (кронпринца) Мухаммеда бен Салмана, включая "непослушание королю", "подготовку баннеров с антигосударственными лозунгами" и "подстрекательство через социальные сети".

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"Муджаба аль-Суикат и Абдулкарим аль-Хаваджи были подростками, которые поделились информацией о мирных протестах на своих мобильных телефонах".

Как сообщал УНН, в Бангладеш после убийства 19-летней Нусрат Джахан Рафи начались протестные акции. Десятки людей на акции в Дакке в пятницу, 19 апреля, требовали справедливого правосудия.