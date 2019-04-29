Восемь человек погибли в ДТП в Новой Зеландии

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полиция Новой Зеландии сообщила, что в воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Северного острова произошло ДТП, приведшее к гибели восьми человек, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По словам полиции, автомобиль столкнулся с другой машиной, которая ехала навстречу.

В первом автомобиле находились восемь человек, а в другом - только водитель. Выжил только 9-летний мальчик, но он находится в критическом состоянии.

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Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибло не менее 12 человек, еще 21 человек получил ранения.