В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На выборах в Европарламент правящую правоконсервативную партию Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (PiS) в Польше поддерживают 38,7% респондентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Polska Agencja Prasowa.

У оппозиционного блока "Европейская коалиция", сформированного в феврале с целью предотвратить усиление антиевропейских настроений избирателей в стране, - всего 33%.

Такие данные результатов опросов общественного мнения, накануне намеченных на 23-26 мая выборов в Европарламент, опубликувало в воскресенье, 28 апреля, польское информагентство Polska Agencja Prasowa (PAP).

Основные политические силы рассматривают майское голосование как подготовку к запланированным на осень выборам в Национальное собрание - двухпалатный парламент Польши.

Напомним, правящая партия "Республика на марше" пользуется наибольшей поддержкой французов в период подготовки к предстоящим в мае выборами в Европейский парламент (ЕП).