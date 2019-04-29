Адвокаты Ассанжа обвинили испанцев в шпионаже за ним

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, арестованного британской полицией, подали в испанский суд иск против группы граждан Испании. Юристы обвиняют этих людей в вымогательстве и шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж укрывался несколько лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Агентство AFP ссылалось на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

Кроме того, в иске фигурирует ряд сотрудников эквадорского посольства и МИД Эквадора.

В распоряжении эквадорских властей имеются тысячи фото- и видеоматериалов с Ассанжем, снятых в посольстве южноамериканской страны, заявили ранее в Wikileaks.

По мнению исландского журналиста-расследователя Кристинна Храфнсона, эти материалы находились у испанцев, которые требовали 3 млн долларов, чтобы те не попали в открытый доступ.

Напомним, отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в телепередаче 60 Minutes заявил, что его сын был продан эквадорским посольством в обмен на банковский кредит от США.