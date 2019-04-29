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США перенесут военные учения в Японии ради олимпиады

США перенесут военные учения в Японии ради олимпиады

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство Японии договорилось с властями США об изменении границ зон проведения учений американских ВМС в районе Токио, что позволит серьезно повысить интенсивность использования международного аэропорта Нарита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

Соответствующее решение будет принято в мае на заседании двустороннего комитета по вопросам, связанным с пребыванием в стране вооруженных сил Соединенных Штатов.

Такая мера особенно важна с учетом резкого увеличения притока иностранных туристов в Японию в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Конкретно речь идет о смещении к югу на несколько десятков километров двух зон в Тихом океане, расположенных к юго-востоку от полуострова Босо в районе Токио. Американские корабли и самолеты регулярно проводят там боевые стрельбы, эти районы практически закрыты для гражданских транспортных средств.

Смещение тренировочных зон к югу позволит с конца марта 2020 года на 30 тысяч увеличить число взлетов и посадок в токийском международном аэропорту Нарита, доведя их до 300 тысяч в год. В дальнейшем интенсивность использования аэропорта Нарита предполагается повысит до 500 тысяч взлетов и посадок в год.

В 2018 году страну посетили более 31 млн иностранцев. В 2020 году, как ожидается, их число возрастет до 40 млн человек.

Напомним, с 2012 года в Японии наблюдается быстрый рост посетителей. Благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8000 человек.

Источник: УНН
Теги: США, Япония, учения, Олимпиада-2020
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