Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшую неделю правительственные войска Йемена вступали в ожесточенную схватку с повстанцами-хоуситами в северной и западной частях провинции Ад-Далиа, в результате которой удалось взять в плен около 300 хоуситов, включая полевых командиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно заявлению министерства обороны страны, среди захваченных повстанцев "много детей из районов, находящихся под контролем вооруженных сил хоуситов, которых сагитировали сражаться против правительственных сил".

Провинция Ад-Далиа находится на юге Йемена. В северном и западном районах провинции часто происходят перестрелки между правительственными войсками и хоуситами.

Некоторые горные районы на юге провинции Ад-Далиа находятся под контролем хоуситов, правительственные войска контролируют некоторые поселки провинции.

Напомним, в сентябре 2014 года йеменские хоуситы захватили столицу Сану, а затем южные районы страны, вынудив президента Йемена Абд-Рабби Мансура Хади бежать в Саудовскую Аравию.