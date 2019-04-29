Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 08:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
2040
Версия для печати

Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

Правительственные войска Йемена взяли в плен 300 повстанцев-хоуситов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшую неделю правительственные войска Йемена вступали в ожесточенную схватку с повстанцами-хоуситами в северной и западной частях провинции Ад-Далиа, в результате которой удалось взять в плен около 300 хоуситов, включая полевых командиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно заявлению министерства обороны страны, среди захваченных повстанцев "много детей из районов, находящихся под контролем вооруженных сил хоуситов, которых сагитировали сражаться против правительственных сил".

Провинция Ад-Далиа находится на юге Йемена. В северном и западном районах провинции часто происходят перестрелки между правительственными войсками и хоуситами.

Некоторые горные районы на юге провинции Ад-Далиа находятся под контролем хоуситов, правительственные войска контролируют некоторые поселки провинции.

Напомним, в сентябре 2014 года йеменские хоуситы захватили столицу Сану, а затем южные районы страны, вынудив президента Йемена Абд-Рабби Мансура Хади бежать в Саудовскую Аравию.

Источник: УНН
Теги: война, Йемен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.