На востоке Шри-Ланки отменили комендантский час после терактов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Власти Шри-Ланки отменили режим комендантского часа в городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай, действовавший после серии терактов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ланкийский новостной портал Ada Derana.

Действие комендантского часа прекратилось в понедельник в 08:00 по местному времени (05:30 по киевскому времени).

Первый комендантский час на Шри-Ланке был введен еще 21 апреля. С этого момента власти острова ежедневно его продлевали.

Напомним, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирис распорядился запретить на территории страны две группировки, которые подозревают в причастности к серии терактов 21 апреля.