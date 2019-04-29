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Синоптики предупредили о возможном сходе снежных лавин в Карпатах

Синоптики предупредили о возможном сходе снежных лавин в Карпатах

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в понедельник сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в течение понедельника в Киеве и области ожидаются значительные дожди с грозами.

Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами.

Источник: УНН
Теги: погода, Карпаты, лавины, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Ужгород и Закарпатье
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