В офисном здании в Мельбурне произошел пожар

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Крупный пожар произошел в одном из офисных зданий в центре Мельбурна. Для его локализации пожарная служба города задействовала более 50 сотрудников. Об этом в понедельник сообщает телерадиокорпорация ABC, передает УНН.

“Спасатели прибыли на место возгорания на угол улиц Бурк и Рассел около 11:50 (4:50 Киев). До этого момента огонь уже охватил все здание, включая крышу. Сотрудники службы эвакуировали всех людей из соседних зданий и перекрыли прилегающие улицы для обеспечения безопасности в районе пожара. На данном этапе никаких сведений о пострадавших в результате пожара нет”, — говорится в заявлении городской пожарной службы, опубликованном на сайте ведомства.

По данным ABC в здании располагались офисы нескольких компаний и ресторан. Пожарная служба и полиция города начали расследование причин возгорания.

Напомним, вблизи аэропорта Хитроу на складе вспыхнул пожар. А в Сиднее работа аэропорта была приостановлена из-за пожара в диспетчерской башни.