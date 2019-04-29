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В Каменец-Подольском в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В Каменец-Подольском в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 28 апреля в 17:45 к спасателям поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Пушкинской в городе Каменец-Подольский.

"Прибывшие спасатели быстро провели осмотр квартиры, проверили несущие стены дома, сняли повреждении остатки оконной рамы и смыли остатки стекла с проезжей части улицы. В результате взрыва житель квартиры получил ожоги и был госпитализирован", - прокомментировали в ГСЧС.

Причина взрыва устанавливается.

Как сообщал УНН, в результате взрыва, произошедшего ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева, мужчина скончался на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице.

Источник: УНН
Теги: взрывы, пострадавшие, Хмельницкий и Хмельницкая область
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