SIPRI: Украина увеличила расходы на армию

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По данным рейтинга Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и занимает 39 место, передает УНН.

"Военные расходы Украины в 2018 году составляли 4,8 млрд долларов. Это на 21% больше по сравнению с 2017 годом и 53% по сравнению с 2013 годом - за год до начала вооруженного конфликта в Украине", - говорится в рейтинге SIPRI.

По данным SIPRI, в 2018 году первое место заняли США, которые потратили на военные расходы 670 млрд долларов, что на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом. Второе место занял Китай, его расходы на армию в прошлом году составили 250 млн долларов. Также в первую пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Российская Федерация впервые с 2009 года не попала в пятерку лидеров по расходам на военные нужды. Она оказалась на шестом месте.

"Российские военные расходы составили 61,4 миллиарда долларов в 2018 году, что составило 88 процентов военных расходов в Восточной Европе", - говорится в отчете.

Напомним, Украина оказалась на 12-м месте в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения в мире.

Напомним, что по данным SIPRI, объем международных поставок основных видов обычных вооружений в мире в 2014-2018 годах вырос на 7,8% по сравнению с 2009-2013 годами.