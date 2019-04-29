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В зоне ООС с начала суток зафиксировано три вражеских обстрела

В зоне ООС с начала суток зафиксировано три вражеских обстрела

КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела позиций украинских военных. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела, один из которых произошел с применением противником миномета запрещенного калибра", - проинформировал Мотузяник.

Так, в 7:20 враг обстрелял из минометов 82 калибра украинские позиции вблизи населенного пункта Золоте- 4 на Луганском направлении. Огонь противник вел со стороны поселка Березовское.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток боевики осуществили два обстрела в сторону поселка Широкино. Обстрелы произошли в 2:10 и 3:00. Во время этих обстрелов боевики вели огонь из автоматических и ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Напомним, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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