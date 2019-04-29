Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми, через который украинские девушки попадали в сексуальное рабство в Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что преступную деятельность двух иностранцев одесские оперативники полиции вместе со следователями и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области документировали более полугода.

"Совместно с пограничниками одного из работорговцев задержали в международном аэропорту "Борисполь" именно при попытке переправки в Поднебесную пяти украинок. В это же время в Одессе оперативники задержали его сообщника", - говорится в сообщении.

По данным полиции, своих будущих жертв 44-х и 24-летние иностранцы искали среди объявлений о поиске работы в интернете. Большинство из них были молодые жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет, которые из-за нехватки средств находились в уязвимом материальном состоянии.

"Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР", - прокомментировали в полиции.

Украинкам предлагалась зарплата от 200 до 400 долларов в час с проживанием в заранее арендованной квартире вместе с другими девушками, питание также было за счет работодателя. Расходы, связанные с выездом за границу, украинки должны были вернуть с первой зарплаты.

После получения согласия и оформления всех необходимых документов правонарушители бронировали женщинам электронные билеты.

Сейчас девушек вернули домой.

Продолжается уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Луганской области осуждена женщина, которая пыталась продать девушек в сексуальное рабство в Российской Федерации.