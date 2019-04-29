Кремль: мы приняли во внимание заявление Зеленского о российских паспортах

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заявление лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского, который прокомментировал тему выдачи российских паспортов гражданам Украины, принято во внимание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, берем во внимание", - сказал представитель Кремля комментируя соответствующее заявление Зеленского.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

Как сообщал УНН, Зеленский прокомментировал ситуацию с планами Путина по "паспортизацией Украины" и другие аспекты взаимоотношений Украины и России.