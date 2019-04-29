На границе с Польшей задержали женщину с "липовым" разрешением на вывоз ребенка

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На границе с Польшей 28 апреля задержали украинку с поддельным разрешением на вывоз несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера в два часа ночи в пункт пропуска "Шегини "на выезд из Украины прибыл автобус сообщением "Хмельницкий-Щецин", в котором пассажирка ехала вместе с дочерью 2007 года рождения. На паспортный контроль женщина предъявила разрешение на вывоз несовершеннолетнего ребенка от отца, в котором пограничники Мостисского отряда обнаружили признаки подделки. На момент выдачи указанного поручения отец ребенка находился за рубежом", - говорится в сообщении.

В результате к Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков правонарушения в. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". Гражданку вместе с ребенком также передано представителям правоохранительных органов.

Напомним, украинские консулы все чаще сообщают о задержании украинский в странах ЕС по поддельным документам.