Планом реализации паспортного указа Путин не будет заниматься — Кремль
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вопрос процедур реализации указа президента России Владимира Путина о выдаче паспортов граждан РФ жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это план не президента, этим будут заниматься соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, которое занимается паспортизацией и другие ведомства", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Путина детальный план реализации его указа.
В связи с этим Песков не смог ответить на вопрос, будут ли новые граждане РФ, проживающие на Донбассе, платить налоги в российский бюджет.
"Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов", - пояснил он.
Также Песков заявил, что тема возможного упрощения получения гражданства России для всех граждан Украины пока только обсуждается, никаких решений не принималось и детальных параметров пока нет.
"Пока рано говорить о таких модальности..." - отметил Песков.
"Президент (президент России Владимир Путин) сказал, что этот вопрос в целом в повестке дня, о нем думают. Однако, вы знаете, таких общих решений по всем гражданам Украины не принималось... любых других деталей пока просто нет", - сказал Песков.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.