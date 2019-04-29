Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 17:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11175
Версия для печати

Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским о гражданстве

Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским о гражданстве

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с лидером президентской гонки Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти о совместном гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Очень хорошо", - оценил президент РФ слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам.

"Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас много общего", - отметил Путин. Он пояснил, что имел в виду сходство русского и украинского народов.

Как сообщал УНН, лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявлял, что отличие Украины от России состоит в том, что "мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет". Он отметил, что Украина "будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

Ранее, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, гражданство, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.