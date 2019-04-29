Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским о гражданстве

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с лидером президентской гонки Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти о совместном гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Очень хорошо", - оценил президент РФ слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам.

"Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас много общего", - отметил Путин. Он пояснил, что имел в виду сходство русского и украинского народов.

Как сообщал УНН, лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявлял, что отличие Украины от России состоит в том, что "мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет". Он отметил, что Украина "будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

Ранее, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.