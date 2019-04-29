Путин рекомендовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили
Михеил Саакашвили
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому вернуть гражданство Украины Михеилу Саакашвили. Об этом Путин заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом была грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михеила Николаевича", - высказался Путин.
Также Путин заявил, что Саакашвили был незаконно лишен гражданства и незаконно выслан из Украины.
Напомним, Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину.
Как сообщал УНН, Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд в Украину.
Ранее сообщалось, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.