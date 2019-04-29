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Иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы обойти пограничный контроль

Иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы обойти пограничный контроль

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Гражданин Грузии, который ехал поездом "Минск - Киев", не доезжая до столицы, выдавил окно в своем купе и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По информации проводника поезда, иностранец выпрыгнул из окна поезда за 20 минут до прибытия на станцию "Киев-пассажирский" в Дарницком районе г. Киев, где собственно, пограничники и осуществляют пограничный контроль лиц, прибывших в Украину", - говорится в сообщении.

Иностранец, который намеревался убежать от пограничного контроля, был задержан. Выяснилось, что во время предыдущего визита в Украину мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины, в связи с чем, он был привлечен к административной ответственности и отправлен домой.

"Сейчас гражданин Грузии задержан и помещен в изолятор временного содержания. Из-за противоправных действий лицо повторно привлечено к ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, на границе с Польшей 28 апреля задержали украинку с поддельным разрешением на вывоз несовершеннолетней дочери.

Источник: УНН
Теги: пограничники, иностранцы, поезд
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