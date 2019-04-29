В Румынии в ДТП разбился модельер

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В округе Констанца в Румынии в понедельник утром при ДТП погиб модельер Разван Чиобану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Digi 24.

"Модельер Разван Чиобану умер в понедельник утром в ДТП в округе Констанца, после того, как автомобиль, которым он управлял, врезался в несколько деревьев. Его тело было найдено рядом с автомобилем. Он возвращался с вечеринки, с приморского клуба", - говорится в сообщении.

Люди, которые видели аварию, думают, что модельер уснул за рулем, прежде чем транспортное средство несколько раз перевернулось и остановилось на поле.

Кроме того, Чобану не пристегнул ремень безопасности, сообщает издание со ссылкой на HotNews. Из-за этого, а также из-за скорости водителя выбросило из машины, и он погиб месте.

Авто, которым он управлял, принадлежал другу из города Кэлэраши. В машине были обнаружены два документа, удостоверяющих личность: один дизайнера, а другой - владельца. В машине Чобану был один.

Полицейские продолжают проверку, чтобы определить точные обстоятельства, при которых произошла авария, пишет издание.

Дизайнеру было 43 года.

Напомним, российская певица Марина Абросимова, более известная под сценическим именем МакSим, попала в ДТП.