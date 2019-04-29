В РФ открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ЛНР"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В городе Новошахтинск Ростовской области России в понедельник, 29 апреля, открылся центр выдачи российских паспортов жителям "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил журналистам представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

Алзинов отметил, что жители "ЛНР" имеют возможность получать гражданство РФ в упрощенном порядке, минуя стадии разрешения на временное проживание и получения вида на жительство.

Центр в Новошахтинске может принимать до 200 заявлений в день, пишет издание.

Со слов Алзинова, уже 30 апреля заработает миграционный пункт, где будут оформляться паспорта жителям "Донецкой народной республики" ("ДНР"). При этом, он не уточнил, где именно откроется этот пункт.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Отметим, что это решение вызвало острую реакцию Запада и Украины.

В Кремле заявили, что Вопрос процедур реализации указа о выдаче паспортов граждан РФ жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне. Этим планом Путин заниматься не будет.