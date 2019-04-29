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Юнкер заявил, что не видит разницы между Зеленским и Порошенко в вопросе РФ

Юнкер заявил, что не видит разницы между Зеленским и Порошенко в вопросе РФ

Жан-Клод Юнкер

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит существенной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером президентской гонки Владимиром Зеленским по вопросу отношений между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Я очень внимательно слушал заявление (Зеленского - ред.) и не нашел существенной разницы между ним и Порошенко, когда речь идет о России. То, что он хочет закончить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - сказал Юнкер.

По его словам, ЕС продолжит поддерживать Украину.

"Ни одна другая страна за пределами Союза не получила от нас такой большой помощи", - отметил Юнкер.

Также он отметил, что Украине нужно усилить борьбу с коррупцией.

Напомним, в Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с Владимиром Зеленским, набравший большинство голосов на выборах президента Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Юнкер, Петр Порошенко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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