Прокачка чистой нефти по "Дружбе" так и не началась

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Прокачка чистой нефти по магистральному нафтопровду "Дружба" до сих пор не началась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории, по-прежнему находится нефть с превышением нормативов содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты организаций по нефтепроводного транспорта - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" - приняли все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча.

"Сегодня делегация концерна "Белнефтехим" во главе с заместителем главы концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжаются переговоры с участием российских нефтяных компаний", - отметили в концерне.

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Польша и также ряд других стран приостановили транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.

Республика Беларусь возобновит производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце.

Кроме того, "Российские железные дороги" в мае начнет поставки нефти, которая ранее двигалась по трубопроводу "Дружба".