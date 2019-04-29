ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 29 апреля. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил враг шесть раз обстрелял украинские позиции с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции наших подразделений: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Майское ", - отметили в штабе.

Также сообщается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, в течение апреля 2019 года пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 73 взрывоопасных предмета.