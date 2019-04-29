При ДТП с маршруткой в Киеве в больницу попали четыре человека

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В результате ДТП в Святошинском районе Киева в больницу попали четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы.

"На перекрестке произошло столкновение автомобиля "Славута" и маршрутного такси, в результате которого водитель легковушки и трех пассажиров госпитализировали в медицинское учреждение... Среди травмированных - двое детей, 2009 и 2013 года рождения", - прокомментировали в полиции.

Полицейские работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

Отмечено, что после получения информации от медработников по степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, на протяжении Пасхальных выходных, 27 и 28 апреля, на дорогах Киевской области произошло 37 ДТП. В результате погиб один человек.