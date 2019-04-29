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Понедельник, 29 апреля 2019, 20:52 • Ясамин Мохаммад • 9960
Из Днепра в Киеве вытащили труп мужчины
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Из реки Днепр в Киеве достали тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
Так, сегодня в 12:12 к спасателям поступило сообщение об обнаруженом теле человека в реке Днепр вблизи моста Метро.
"Прибыв к месту вызова было установлено, что на поверхности воды находится тело мужчины. Достав тело человека из воды, спасатели передали его правоохранительным органам, ими же и будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая", - прокомментировали спасатели.
Как сообщал УНН, в Киевской области на берегу реки Днепр нашли труп мужчины с перемотана скотчем руками.
Источник: УНН