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В Западной Африке во время нападения на церковь погибли верующие

В Западной Африке во время нападения на церковь погибли верующие

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В северной части страны Буркина-Фасо, в Западной Африке, боевики открыли огонь по церкви, в результате погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

"По словам официальных лиц, боевики открыли огонь по церкви в северной части Буркина-Фасо, убив по меньшей мере шесть человек. По сообщениям, нападавшие прибыли в конце воскресного служения на семи мотоциклах и убили пастора, двух его сыновей и трех других верующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая атака на церковь с тех пор, как в Западной Африке в 2016 году вспыхнуло насилие со стороны джихада.

Напомним, в результате межэтнических столкновений на севере Буркина-Фасо погибли 62 человека.

Источник: УНН
Теги: церковь, боевики, нападение, стрельба, Африка
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