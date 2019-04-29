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Генсек ООН обвинил интернет в подъеме ксенофобии

Генсек ООН обвинил интернет в подъеме ксенофобии

Генсек ООН Антониу Гутерриш

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа преступлений, совершенных на почве ксенофобии, и связал их распространение с ресурсами интернета. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении, передает УНН.

"По всему миру мы видим беспокоящий массовый подъем нетерпимости и преступлений на почве ненависти, совершенных в религиозных местах ... Только в последние дни нападениям подверглись синагога в США и церковь в Буркина-Фасо", - заявил Гутерриш.

Генсек констатировал, что "сосредоточением подобной ненависти есть некоторые ресурсы в интернете, где схоже мыслящие ксенофобы находят друг друга". Такие платформы, по мнению Гутерриша, служат распространению и усилению межрелигиозной ненависти.

"Такая ненависть угрожает всем, поэтому борьба с ней - это работа каждого, - сказал он. - Политические и религиозные лидеры имеют особую ответственность за пропаганду мирного сосуществования. Я рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны правительств, гражданских сообществ".

Ранее Генсек ООН уже высказывал сожаление в связи со стрельбой в синагоге в США.

Как сообщал УНН, в ночь с 27 на 28 апреля, 3 человека пострадали и одна женщина умерла в результате нападения на синагогу в Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Позже правоохранители сообщили о задержании нападающего. Как выяснили американские СМИ - стрелок предварительно написал антисемитский сообщение на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, как сообщил BBC News, в минувшие выходные по крайней мере шесть человек стали жертвами нападения на протестантскую церковь в городе Сигаджи на севере Буркина-Фасо.

Источник: УНН
Теги: ООН, церковь, синагоги, интернет, стрельба, Генсек ООН
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