Пьяный водитель совершил ДТП в Черновицкой области, двое пострадавших

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В понедельник ночью, 29 апреля, в результате ДТП в Сторожинецком районе, что в Черновицкой области, травмы получили 27-летняя женщина и 29-летний мужчина. Третий участник ДТП, 25-ти летний водитель, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

"Сегодня примерно в 3 часа ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новые Бросковцы. 25-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 27-летняя женщина-пассажир получила перелом правой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму, 29-летний пассажир - ушиб головного мозга. Пострадавшие госпитализированы в Сторожинецкую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам медицинского осмотра водителя легковушки подтвердили, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в городе Днепр легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель.