Оригинальный костюм Дарта Вейдера могут продать на аукционе за 2 млн долларов
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Оригинальный костюм героя фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера будет выставлен на торгах 14 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт одного из старейших и крупнейших британских аукционных домов "Бонхамс".
Указанная на сайте аукциона сумма, которую обладатель костюма Брайс Эллер надеется получить за продажу ценного лота, составляет от 1 млн до 2 млн долл.
Мрачное облачение Вейдера было создано в 1979 году командой дизайнеров "Звездных войн" под руководством Джона Молло для пятого фильма серии "Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980).
Костюм состоит из 13 основных элементов, включая железный шлем, маску, сапоги, плащи и гульфик. Элементы одеяния сделаны из кожи, шерсти, шелка, стекловолокна и других материалов.
Напомним, в 2017 году дроид R2-D2, который был использован в четвертом фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977) года, ушел с молотка почти за 3 млн долларов, в 2018 году за 450 тыс. долларов был продан световой меч Люка Скайуокера.