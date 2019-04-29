Поступление российской качественной нефти в Беларусь ожидается 2-3 мая

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Поступление российской экспортной нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, соответствующей технологическим стандартам, ожидается 2-3 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, в соответствии с графиком, нефть полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на ЛПДС "Унеча" около 12:00 дня и около 17:00 - на границу Беларуси. Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая", - говорится в заявлении Минэнерго РФ.

Минэнерго РФ совместно с "Транснефтью", РЖД и нефтяными компаниями согласовали комплекс мер по нормализации поставляемой по нефтепроводу "Дружба" нефти в пятницу, 26 апреля.

Напомним, Украина 30 апреля проведет переговоры с Россией, Словакией и Венгрией относительно загрязнения нефтепровода "Дружба".

Прокачка чистой нефти магистральным нафтопровдом "Дружба" до сих пор не началась.

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Польша, а также ряд других стран приостановили транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.

Республика Беларусь возобновит производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце.

Кроме того, "Российские железные дороги" в мае начнут поставки нефти, которая ранее транспортировалась по трубопроводу "Дружба".