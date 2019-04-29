Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 апреля 2019 00:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
2445
Версия для печати

В Николаеве в один день горели камыши и хвойная подстилка в разных районах города

В Николаеве в один день горели камыши и хвойная подстилка в разных районах города

фотогалерея

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Николаеве загорелся камыш в микрорайоне Намыв, по улице Лазурная и и хвойная подстилка в Корабельном районе города. В результате возгорания камыша, огонь распространился на площадь в 300 м2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

“28 апреля в 19:36 по экстренному номеру „101“ поступила информация о пожаре тростника на территории береговой линии микрорайона Намыв по ул. Лазурной г. Николаева. К месту прибыли отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области”, — говорится в сообщении спасателей.

Сообщается, что пожарные в 19:58 локализовали пожар площадью 300 кв м, а в 20:10 — пожар ликвидирован.

Дополнительно, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что на месте работало 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

“Также в этот день на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе г. Николаева горела хвойная подстилка. Пожар площадью 0,02 га тушили спасатели 5 ГПРО совместно с работниками лесхоза”, — добавляют спасатели.

По версии спасателей, вероятные причины обоих случаев — поджоги.

Напомним, сегодня вечером на Ровенской АЭС произошел пожар, отключено 3 энергоблок.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Николаев и Николаевская область, пожары, поджог, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.