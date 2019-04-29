Хоккеисты сборной Украины проиграли второй матч на ЧМ в Эстонии

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальная сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB от команды Польши, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Провальным для “сине-желтых” стал второй период, в котором команда Андрея Срюбко пропустила 4 шайбы. Украинцы смогли ответить лишь трижды, в каждом из периодов — 3:7.

Шайбы за нашу команду забросил Всеволод Толстушко с ХК “Кременчуг”, Сергей Лялька из ХК “Донбасс” и Сергей Бабинец с словацкого ХК “Гуменное”. Зато за поляков пять заброшенных шайб к лицевой счета записал представитель ХК “Краковия” Крапица.

Стоит отметить, что в параллельном поединке команда Румынии сделала камбэк в противостоянии с Японией (4:3), а хозяева эстонцы справились с Нидерландами 4:1. Именно Украина и Нидерланды пока на дне дивизиона — без набранных очков, у японцев три, эстонцев 4, румын 5 и 6 у поляков.

Добавим, что за на “сине-желтых” ожидает противостояние с соседями турнирной таблицы Нидерландами.