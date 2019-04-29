В Киеве горел приют для кошек, 5 животных погибло

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня в Киеве произошел пожар в приюте для кошек. Во время тушения пожара спасатели смогли спасти 30 животных, но, к сожалению, 5 котов погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает УНН.

"Сегодня, 29 апреля в 12:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре в административном здании на ул. Свитлицкого, что в Подольском районе столицы", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели.

"По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло на 1-этаже 2-этажного административного здания в помещении, где находился приют для кошек. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара ... Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 30 кошек, 5 котов погибло", - говорится в сообщении.

Пожарные добавили, что в результате пожара сгорели личные вещи и клетки для животных.

В пресс-службе спасателей сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:47, а в 12:59 - ликвидировать.

Добавляется, что месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, сегодня вечером на Ровенской АЭС произошел пожар, отключено 3 энергоблок.