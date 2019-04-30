В США умер известный режиссер, дважды номинированный на "Оскар"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Американский кинорежиссер, дважды номинирован на “Оскар” за фильм “Ребята по соседству” (Boyz N the Hood, 1991), Джон Дэниэл Синглтон умер в Лос-Анджелесе на 52-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи, передает УНН.

За несколько дней до своей смерти кинорежиссер перенес инсульт. Синглтон умер в больнице Лос-Анджелеса в окружении семьи и друзей.

Джон Синглтон родился 6 января 1968 года в Лос-Анджелесе. Картина "Ребята по соседству", где он выступил в качестве режиссера, сценариста и актера, принесла ему две номинации на кинопремию "Оскар" в 1992 году за лучшую режиссуру, а также за лучший оригинальный сценарий. Синглтон стал первым темнокожим, которые боролись за "Оскар" в категории "Лучшая режиссура". Режиссер также работал над фильмами "Двойной форсаж" (2 Fast 2 Furious, 2003), "Кровь за кровь" (Four Brothers, 2005) и "Погоня" (Abduction, 2011).

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Напомним, в Соединенных Штатах Америки скончался известный сценарист и режиссер Ларри Коэн.