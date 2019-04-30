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Определились два новичка будущего сезона АПЛ

Определились два новичка будущего сезона АПЛ

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По итогам матчей 45-го тура английского Чемпионшипа (второй по силе чемпионат страны по футболу) стали известными два из трех новички предстоящего сезона АПЛ, сообщает УНН.

"Шеффилд Юнайтед" (88 очков) обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу благодаря тому, что конкурент коллектива "Лидс" (83 очка - 3 место) сыграл с "Астон Виллой" вничью 1:1. А "Шеффилд" обыграл "Ипсвич" 2:0.

Лидером чемпионата остался "Норвич", который с 91 пунктом также завоевал право выступать в элите английского футбола сезона 2019/20 годов.

Зато понизился в классе с АПЛ "Хаддерсфилд" и "Фулхэм", которые следующей кампании будут выступать в Чемпионшипе.

Примечательно, что "Шеффилд" (чемпион АПЛ 1897/1898 годов) раз выступал в АПЛ в сезоне 2006-07, а "канарейки" - 2013-14.

Добавим также, третью путевку розграють четыре команды из 2-го по 6-е места таблицы Чемпионшипа, которые сыграют в формате поединков плей-офф.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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