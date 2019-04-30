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Кличко надеется открыть парк на Оболони через полтора месяца

Кличко надеется открыть парк на Оболони через полтора месяца

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Виталий Кличко поделился ходом строительства парка "Наталка", что находится в Оболонском районе. Он сообщил, что окончательное открытие парка состоится через месяц-полтора. Об этом он сообщил в видео, которое разместил у себя в микроблоге в Twitter, передает УНН.

В самой публикации он написал “Друзья! Работаем над обустройством третьей очереди парка „Наталка“. Вскоре представляем!”.

А непосредственно в видео, он сообщил сроки, в которые хочет представить парк.

“Оболонь. Парк „Наталка“. Последняя очередь парка. Сейчас, как вы видите — идут работы. И через месяц-полтора уже будем окончательно открывать наш золотой стандарт всех парков, которые находятся в нашем городе и то достояние, которое у нас есть”, — сообщил мэр украинской столицы, добавив, что “город Киев это самый зеленый город Европы и самый зеленый город в мире”.

Он пообещал в дальнейшем информировать о ходе строительных работ в других парках столицы.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что внимательно следит за строительством пешеходного моста и надеется, что этот мост заработает уже к концу мая — ко Дню Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, парк
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