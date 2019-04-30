Кличко надеется открыть парк на Оболони через полтора месяца

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Виталий Кличко поделился ходом строительства парка "Наталка", что находится в Оболонском районе. Он сообщил, что окончательное открытие парка состоится через месяц-полтора. Об этом он сообщил в видео, которое разместил у себя в микроблоге в Twitter, передает УНН.

В самой публикации он написал “Друзья! Работаем над обустройством третьей очереди парка „Наталка“. Вскоре представляем!”.

А непосредственно в видео, он сообщил сроки, в которые хочет представить парк.

“Оболонь. Парк „Наталка“. Последняя очередь парка. Сейчас, как вы видите — идут работы. И через месяц-полтора уже будем окончательно открывать наш золотой стандарт всех парков, которые находятся в нашем городе и то достояние, которое у нас есть”, — сообщил мэр украинской столицы, добавив, что “город Киев это самый зеленый город Европы и самый зеленый город в мире”.

Он пообещал в дальнейшем информировать о ходе строительных работ в других парках столицы.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что внимательно следит за строительством пешеходного моста и надеется, что этот мост заработает уже к концу мая — ко Дню Киева.