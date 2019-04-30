Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лей Цзюнь проспорил 1 млрд юаней (148 400 000 долл.) Главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Предприниматели заключили пари еще в 2013 году. Тогда в эфире одного из китайских телеканалов Лэй заявил, что, по его оценкам, через пять лет доход производителя смартфонов превысит доход Gree Electric. Конкретные показатели выручки бизнесмены тогда не указали.

"Пусть вся страна станет свидетелем, если через пять лет наши доходы превзойдут доходы Gree, председатель Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань", — сказал тогда Лэй. Но его оппонент предложил увеличить ставку до 1 млрд юаней.

В воскресенье, 28 апреля, Gree Electric отчитался о доходе в 198 млрд юаней (29,4 млрд долл.) за прошедший год. Это примерно на 20 млрд юаней (2,97 млрд долл.) больше, чем у Xiaomi за тот же период.

Однако станет ли глава Xiaomi выплачивать проспоренный миллиард, неясно, пишет Bloomberg. В 2013 году его высказывания расценивались как вызов выскочки одному из авторитетных национальных предпринимателей.

Представители Xiaomi и Gree от комментариев по этому поводу отказались.

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