Португальский клуб стал триумфатором Юношеской Лиги УЕФА

КИЕВ. 30 апреля. УНН. ФК "Порту" впервые в истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА (шестой сезон в истории турнира) обыграл в финале сверстников из "Челси", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Обе команды создали множество моментов для взятия ворот, но хладнокровно и продуктивнее оказались футболисты португальского клуба. Когда Редан сравнял счет во втором тайме после гола Фабиу Виейра в первые 45 минут, показалось, что "Челси" сможет дожать соперника, но блестящий Диогу Кейрош моментально вернул лидерство "Порту". Победную точку поставил Афонсу Соуза, вышедший на замену - 3:1.

Примечательно, что это шестой розыгрыш Юношеской лиги УЕФА. Ранее трофей выигрывали "Барселона" (2013/14, 2017/18), "Челси" (2014/15, 2015/16) и "Зальцбург" (2016/17). В сезоне 2014-15 донецкий "Шахтер" доходил до финала соревнований и уступил "Челси" 2:3.

Напомним, что киевское "Динамо" также принимало участие в Юношеской лиге УЕФА.