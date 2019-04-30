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Треть россиян считает победу Зеленского лучшим вариантом для России - опрос

Треть россиян считает победу Зеленского лучшим вариантом для России - опрос

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Лучшим вариантом для России 31% россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Таковы данные опроса приводит российская негосударственная исследовательская организация. “Левада-Центра”, передает УНН.

Среди опрошенных 2% считали лучшим вариантом победу Порошенко, 55% заявляли, что для России не имеет значения имя победителя выборов, еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько внимательно они следят за выборами в Украине, 38% сказали, что следят без особого внимания и 29% — совсем не следят.

“Очень внимательно” следят за выборами 12% россиян, и еще 18% — “достаточно внимательно”. Ничего не слышали об украинских выборах 3% опрошенных.

Опрос проводился 18-23 апреля среди лиц городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В нем приняли участие 1625 человек.

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Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

Для показателей, близких к 50% — 3,4%,

Для показателей, близких к 25%/75% — 2,9%,

Для показателей, близких к 10%/90% — 2,0%,

Для показателей, близких к 5%/95% — 1,5%

Как сообщал УНН, Россия находится на грани масштабной демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать. Такой опрос опубликовала социологическая служба Gallup.

Источник: УНН
Теги: опрос, Россия, Украина, социология, Петр Порошенко, исследование, Владимир Зеленский
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