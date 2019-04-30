Очередная отставка у Трампа: заместитель генпрокурора ушел с должности после расследования Мюллера

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн, который фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года, направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая ознакомилась с просьбой про отставку Розенстайна.

"Средний срок пребывания на своей должности заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и мало кто оставались на нем дольше двух лет. Я подаю прошение об отставке с 11 мая", - отмечается в документе.

"Я благодарен вам (Трампу) за возможность работать (в вашингтонской администрации), за вежливость и юмор, которые вы часто демонстрируете в наших личных беседах, а также по цели, которые вы поставили в своей инаугурационной речи: патриотизм, единство, безопасность, образование и процветания ", - написал Розенстайн.

В своем письме замминистра также упомянул о прогрессе, которого достигла ведомство. "Производительность выросла, а преступность упала", - отметил он.

При этом WSJ отмечает, что заместителю генерального прокурора удалось наладить отношения с Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередная отставка у Трампа: и.о. главы Пограничной службы США ушел с должности

По данным издания, Розенстайн давно запланировал уйти со своего поста, но ждал окончательного отчета комиссии Мюллера по просьбе своего непосредственного руководителя Уильяма Барра.

Как отмечает CNN, Род Розенстайн фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы после вынужденного самоотвода бывшего генпрокурора США - Джеффа Сешнс, который возглавлял эту должность до назначения в начале 2019-го Уильяма Барра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хезер Науерт пошла с поста главы пресс-службы Госдепартамента

Напомним, сама Нильсен подал в отставку 8 апреля, она покинула свой пост 10 апреля. По данным информационного портала Axios, Трамп был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе. Временно исполняющим обязанности главы Министерства внутренней безопасности США назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макелинен. Также 8 апреля свой пост покинул директор Секретной службы страны Рэндольф Аллес.

Как сообщал УНН, ранее в правительстве Трампа состоялась серия отставок, что началась с декабря 2018 года, когда глава Пентагона Джим Маттис ушел в отставку на фоне сообщений о его несогласии с Трампом, включая решением последнего о выводе войск из Сирии. Позже Трамп отказался от полного вывода американских войск из этой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередная отставка у Трампа: руководитель аппарата Пентагона подал в отставку

Президент США также заявлял, что сам отправил Мэттиса в отставку. И.о. министра обороны США сейчас является Патрик Шенаген.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявил о своей отставке