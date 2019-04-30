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Меркель и Макрон требуют от Сербии и Косово разрешения споров

Меркель и Макрон требуют от Сербии и Косово разрешения споров

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Сербию и Косово к решению споров между двумя государствами, а также предупредили, что от этого будут зависеть отношения этих стран с ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Лидеры ФРГ, Франции и стран Западных Балкан собрались в понедельник, 29 апреля, на специальный саммит, инициированный Меркель и Макроном и посвящен решению конфликтов в регионе, в ведомстве федерального канцлера в Берлине.

Перед началом саммита Ангела Меркель остро раскритиковала Приштину за введение 100-процентных таможенных пошлин на сербские товары и отметила, что прецедент Греции и Северной Македонии, которые успешно решили спор о названии последней, может стать моделью для разрешения противоречий, которые существуют между Сербией и Косово. "Мы пошли на эту совместную инициативу (саммита. - Ред.), Потому что мы остаемся сторонниками европейской перспективы для стран Западных Балкан", - отметила Меркель.

Важность успешного разрешения спора для дальнейших отношений этих государств с ЕС отметил и Макрон. "Это - в интересах Европы, чтобы в этом регионе события развивались в позитивном русле", - отметил французский президент.

В то же время лидеры Германии и Франции отметили, что перспектива членства балканских стран в ЕС остается на повестке дня Евросоюза и не является темой обсуждения в Берлине. "В основном речь идет о политике обеспечения стабильности, которой мы стремимся для региона", - отметил Макрон. Он также отметил, что никто не будет указывать Белграду и Приштине, как они придут к компромиссу. Но, добавил французский президент, надо рассмотреть все варианты и начать новый диалог.

Кроме лидеров ФРГ, Франции, Сербии и Косово, в саммите в Берлине приняли участие руководители Албании, Северной Македонии, Черногории, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, а также руководитель внешнеполитической службы ЕС Могерини.

Напомним, в Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Сербия, Косово
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