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Все пострадавшие в ДТП с автобусом под российским Орлом являются гражданами Украины

Все пострадавшие в ДТП с автобусом под российским Орлом являются гражданами Украины

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Все пострадавшие в результате столкновения рейсового автобуса Yutong и грузового автомобиля "КамАЗ" в Кромском районе Орловской области - граждане Украины. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, передает УНН.

"Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие - это граждане Украины", - рассказал собеседник агентства.

Добавляется, что "один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики".

Напомним, ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 52 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21 В региональном УМВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Россия, Украина, гражданство, пострадавшие, автобусы
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