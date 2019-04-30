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Экс-главу Каталонии исключили из списков на выборы в Европарламент

Экс-главу Каталонии исключили из списков на выборы в Европарламент

Карлес Пучдемон

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия Испании исключила из списков на будущих 23-26 мая выборах в Европарламент бывшего главу каталонской администрации Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Кроме Пучдемона из списков исключили экс-министра здравоохранения Каталонии Тони Комина и бывшего министра образования автономного сообщества Клару Понсати.

Согласно испанскому законодательству, на момент вступления в силу своего мандата евродепутат должен принести присягу в Мадриде, а в случае возвращения в Испанию Пучдемону и его соратникам, скрывающихся за рубежом, угрожают задержания и судебный процесс.

Заззначаеться, что сейчас Верховный суд Испании может назначить дату слушаний, поскольку местное правосудие не позволяет проводить заседание в отсутствие обвиняемого.

Отметим, власти Испании обвиняют Пучдемона, Комина и Понсати в растрате бюджетных средств, а Пучдемона и Комина еще и в "бунте".

Напомним, экс-президент Каталонии Карлос Пучдемон, против которого Испания возбудила уголовное дело, заявил о своем желании баллотироваться в Европейский парламент от партии "Junts per Catalunya".

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Испания
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